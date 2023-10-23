Motordan saçtıkları kurşun 16 yaşındaki Kendal Yıldız’ı öldürmüştü! Hakim karşısına çıktılar

16 yaşındaki Kendal Yıldız, çalışmak için Diyarbakır'dan İstanbul'a gelmişti. Annesine yardımcı olmak için bir kebapçıda işe başladı. 19 Kasım 2022 tarihinde iş yeri sahibi Kendal'ın yorulduğunu düşünerek mesaisini bir saat erken bitirerek evine gitmesini söyledi. İşten çıkan Yıldız, Fatih'te çalışan kuzenlerinin yanına gitti. Yıldız sokağın girişine geldiğinde motosikletli iki kişiden biri hedef gözetmeden kalabalığa doğru ateş etti. Kurşun o sırada olay yerine gelen Kendal Yıldız'ın başına isabet etti.



HAYATINI KAYBETTİ

Yıldız kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Kendal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ve görgü şahitlerinin ifadelerinden şüpheliler Barış Gündüz ve Yunus Emre Aydın'ı tespit etti. Motosikleti kullanan şüpheli Yunus Emre Aydın yakalanırken, Barış Gündüz olaydan 12 gün sonra yakalandı.



İDDİANAME DÜZENLENDİ

Şüpheliler hakkında düzenlenen iddianamede, şüpheli Barış Gündüz hakkında "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, üç kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Hakaret" ve "Ruhsatsız silah taşımak" suçlarından da toplam 28 yıl 4 aydan 52 yıla kadar hapsi istendi. Gündüz'e yardım ettiği belirtilen şüpheli Yunus Emre Aydın'ın ise "Çocuğu kasten öldürmeye yardım" ve üç kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan toplam 28 yıl 6 aydan 42 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.



YARGILAMA BAŞLADI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Barış Gündüz ve tutuksuz sanık Yunus Emre Aydın hazır bulundu. Öldürülen çocuğun babası Halis Yıldız, hükümlü olduğu cezaevinden "şikayetçi" sıfatıyla duruşmaya getirildi. Şikayetçi Halis Yıldız, maktulün tek çocuğu olduğunu, 16 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek, "Olayla ilgili görgüye dayalı bilgim yoktur. Yüreğim yanıyor. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı. Herşeyi mahkemenizin takdirine bırakıyorum. Şikayetçi olup olmama konusunu da mahkemenizin takdirine bırakıyorum" dedi. Maktulün annesi Ayhan Yıldız için ifadesinin alınması için Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazıldığı ancak şikayetçinin tebligata rağmen duruşmaya gelmediği belirtildi.



SANIK ÖZÜR DİLEDİ

Sanık Barış Gündüz savunmasında, arkadaşı Mehmet Can ile motosikletle tekel bayiine gittiklerini, motosikletin ses çıkardığını, kaldırımda oturanların kendilerine "Sessiz olun lan" diye bağırdıktan sonra aralarında tartışma yaşandığını belirtti. Gündüz, "Bizi darp etmeye çalıştılar. Ben de ittim. Onlar bana küfür etti, gittim. Esnaf bizi ayırırken Mehmet Can'ın yok olduğunu görerek motosikleti kendim sürerek dükkana geri döndüm. Yunus Emre arkadaşım oradaydı. Onunla konuştum. Onu eve bırakırken, oradan geçerken bir daha küfür edince ben de korkutma amaçlı bir el havaya doğru ateş ettim. Vurmak istesem hepsini vurabilirdim. Amacım birini öldürmek veya yaralamak değildi. Çok pişmanım. Olay benden dolayı başlamadı" diye konuştu.



"AF DİLİYORUM"

Ateş etmeden önce ağzından küfür çıktığı iddialarını reddeden Gündüz, olay sırasında alkollü olup olmadığı sorusuna ise "Birkaç duble içmiştim. Ancak dengem yerindeydi" dedi. Vurulan Kendal Yıldız'ı olay yerinde görmediğini ifade eden Gündüz, "Düştüğünü bile görmedim. Siz büyüklerimden ve ailesinden özür diliyorum. Af diliyorum" dedi. Sanığın avukatı da sanığın maktulün yakınlarıyla görüştüğünü, aralarında sulh sağlandığını iddia ederek olayda öldürmeye teşebbüs suçunun unsurları olmadığını belirtti. Bunun üzerine hakim, maddi bir karşılık verilerek sulh sağlanıp sağlanmadığını şikayetçi baba Halis Yıldız'a sordu. Yıldız, "Bazı görüşmeler olduğunu duydum. Ancak ailemin para alıp almadığını bilmiyorum. Eşimin neden mahkemeye gitmediğini bilmiyorum. Bana rahatsız olduğunu söylemişti" dedi.



SİLAH OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ

Sanık Yunus Emre Aydın da olay günü alkollü olmadığını, diğer sanığın tekele doğru gittiğini görünce motosikletinin arkasına atladığını, Barış Gündüz'ün tekelin oraya gelince bir anda belinden silah çıkararak bir el ateş ettiğini, ateş ederken küfür ettiğini söyledi. Aydın, "Motoru bir yere park etti. Silahı da metruk bir binaya sakladı. Babamın aramasıyla maktulün öldüğünü öğrendim. Kendim teslim oldum, silahın ve motorun yerini gösterdim. Silah olduğunu bilsem arkasına binmezdim" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, sanık Barış Gündüz'ün tutukluluk halinin devamına, sanık Yunus Emre Aydın'ın ise adli kontrolünün de devamına karar verdi. Heyet, maktulün annesi Ayhan Yıldız'ın görgüye dayalı bilgisi olmadığından dinlenmesinden vazgeçilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.