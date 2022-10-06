Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 6 Ekim Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzine motorine zam geldi mi, indirim var mı?

Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Tüm dünyada hareketli bir grafik üzerinde ilerleyen benzin fiyatı 6 Ekim tarihiyle sorgulanmaya başladı. Bugün benzine motorine zam mı geldi, indirim var mı soruları yanıt arıyor. Brent petrol fiyatının etkili olduğu pompa fiyatları güncellendi. Peki, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel LPG, benzin, akaryakıt ve mazot fiyatı…
MOTORİNE BENZİNE ZAM GELDİ Mİ İNDİRİM VAR MI?
Geçtiğimiz gün benzinde 74 kuruş, motorinde 1 lira 39 kuruş artış yaşandı. Akaryakıt fiyatları güncellendi.
İşte, rakamlar…
İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI!
Benzin: 20,6 TL
Motorin: 25 lira 56 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL
İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?
Benzin: 20,74 TL
Motorin: 25 lira 72 kuruş
LPG: 10,74 TL
ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?
Benzin: 20,75 TL
Motorin: 25 lira 69 kuruş
LPG: 10,94 TL