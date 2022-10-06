Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 6 Ekim Akaryakıt fiyatları son dakika: Benzine motorine zam geldi mi, indirim var mı?

Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Tüm dünyada hareketli bir grafik üzerinde ilerleyen benzin fiyatı 6 Ekim tarihiyle sorgulanmaya başladı. Bugün benzine motorine zam mı geldi, indirim var mı soruları yanıt arıyor. Brent petrol fiyatının etkili olduğu pompa fiyatları güncellendi. Peki, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel LPG, benzin, akaryakıt ve mazot fiyatı…