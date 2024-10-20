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Giriş Tarihi: 20.10.2024 10:59 Son Güncelleme: 20.10.2024 10:59

Motorun direksiyonu karnına saplandı

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü Fatih Eyi (18) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Motorun direksiyonu karnına saplandı

18 Ekim günü saat 13.00 sularında Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde kaza meydana geldi. Bekir S.'nin kullandığı minibüs dönüş yaptığı sırada Fatih Eyi'nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motorun direksiyonu Eyi'nin karnına saplandı, iç organlarını parçaladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından Fatih Eyi, ambulans ile Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen iç organları parçalanan Fatih Eyi hayatını kaybetti. 6 kardeşten en küçüğü olan Fatih Eyi'nin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Urfa'nın Akçakale ilçesine götürüldü.

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Motorun direksiyonu karnına saplandı
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