Motorun üzerine uzanarak canlarını hiçe saydılar: 2 magandanın yarışı pahalıya patladı!

Ekiplerin çalışmaları neticesinde şahıslar tespit edildi ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yapıldı. Motosikletin üzerine uzanarak canlarını hiçe sayan 2 şahsa toplam 168 bin 353 TL trafik cezası uygulandı ve yarışta kullanılan 2 motosiklet trafikten men edildi.