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Giriş Tarihi: 1.5.2025 21:03

Motorun üzerine uzanarak canlarını hiçe saydılar: 2 magandanın yarışı pahalıya patladı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otobanda yarış yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan 2 maganda hakkında adli işlem yapıldı. Motosikletin üzerine uzanarak hem kendi hem de trafikteki insanların canını hiçe sayan iki motosikletlinin, motorları trafikten men edildi.

İHA
Motorun üzerine uzanarak canlarını hiçe saydılar: 2 magandanın yarışı pahalıya patladı!

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde otobanda yarış yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan 2 şahıs jandarmanın radarına girdi.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde şahıslar tespit edildi ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yapıldı. Motosikletin üzerine uzanarak canlarını hiçe sayan 2 şahsa toplam 168 bin 353 TL trafik cezası uygulandı ve yarışta kullanılan 2 motosiklet trafikten men edildi.

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Motorun üzerine uzanarak canlarını hiçe saydılar: 2 magandanın yarışı pahalıya patladı!
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