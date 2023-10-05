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Giriş Tarihi: 5.10.2023 13:48

Motosiklet hırsızları yakalandı

İstanbul'da park halindeki motosikletleri çalan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenilen şüphelilerin, çaldıkları motosikletlerle kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Motosiklet hırsızları yakalandı

Kadıköy'de park halindeki motosikleti çalınan K.A., 9 Eylül Cumartesi günü emniyete giderek şikâyette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemeler sonucunda aynı şüphelilerin 20 Eylül Çarşamba günü G.P.'nin, 25 Eylül Pazartesi ise H.Y.'nin motosikletini çaldığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada motosiklet hırsızlarının çaldıkları motosikletlerle kaçarken güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Kamera görüntüleri takip edilerek şüphelilerin önce gittiği sokak ardından kimlikleri tespit edildi. Polis yaptığı baskında 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI 

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler Mehmet A.'nın (29) daha önceden 8, Emre K.'nın (27) 16, Tunahan Y.'nin (31) ise 29 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Motosiklet hırsızları yakalandı
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