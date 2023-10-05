Motosiklet hırsızları yakalandı

Kadıköy'de park halindeki motosikleti çalınan K.A., 9 Eylül Cumartesi günü emniyete giderek şikâyette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemeler sonucunda aynı şüphelilerin 20 Eylül Çarşamba günü G.P.'nin, 25 Eylül Pazartesi ise H.Y.'nin motosikletini çaldığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada motosiklet hırsızlarının çaldıkları motosikletlerle kaçarken güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Kamera görüntüleri takip edilerek şüphelilerin önce gittiği sokak ardından kimlikleri tespit edildi. Polis yaptığı baskında 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler Mehmet A.'nın (29) daha önceden 8, Emre K.'nın (27) 16, Tunahan Y.'nin (31) ise 29 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.