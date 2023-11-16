Motosiklet hırsızlığı şüphelilerine ateş açıldı : 1 ölü





'TELEFON ÇALDI' İDDİASI

Olay sırasında otomobilden inerek kaçan Ç.H.K., bir süre sonra gelerek Bedirhan Akıncı'nın telefonunu çaldığını, kendisinin dövmeci olduğunu ve telefonunu almak için geldiğini söyledi. Polis ekipleri Ç.H.K.'nın üzerindeki kanı görünce gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, C.Y. (21) ve M.Y. (29) polis ekiplerince gözaltına aldı. Polis tabanca ile hangi şüphelinin ateş ettiğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında, Akıncı'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. C.Y. ve M.Y.'nin evinde yapılan aramada, tabanca ve pompalı tüfek bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.