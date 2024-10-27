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Giriş Tarihi: 27.10.2024 18:21 Son Güncelleme: 27.10.2024 18:42

Fethiye'deki motosiklet kazalarında 2 ölü, 1 yaralı

Fethiye'de sabah saatlerinde meydana gelen iki motosiklet kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Erdoğan CANKUŞ
Fethiye’deki motosiklet kazalarında 2 ölü, 1 yaralı

Fethiye'de yaşanan iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Koçali A.'nın (30) kullandığı motosiklet, Foça Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda devrildi. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen sürücünün ailesi derin üzüntü yaşadı.

F.E.G. (16) idaresindeki motosiklet de Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda devrildi. Kazada sürücü ile 19 yaşındaki Muhammet Aziz E. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Aziz E. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Fethiye'deki motosiklet kazalarında 2 ölü, 1 yaralı
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