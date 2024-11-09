Motosiklet refüje çarptı, 2 genç öldü

Feci kaza, dün gece saat 03.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Akif Karaduman yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Akif Karaduman ve motosikletin arkasında oturan Ayşe Aşkın'ın öldüğünü belirledi. Sanayide marangozluk yaptığı öğrenilen Karaduman ile Aşkın'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.Konya'da önceki gece Beyşehir Caddesi üzerinde motosikletiyle aşırı hız yaptığı iddia edilen Ahmet Şahin Tarhan, Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nin kesiştiği kafşakta kırmızı ışıkta geçince, M.F.T.'nin kullandığı otomobile çarptı. Kazada Tarhan ölürken, arkasındaki A.Ç. yaralandı.Çorum'un Osmancık ilçesinde Cemile Y.'nin kullandığı minibüs kontrolden çıkınca ağaca çarparak çeltik tarlasına devrildi. Minibüsteki yolculardan Meryem Keskin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile yolculardan 4'ü yaralandı.Adana'da Özge Nur Akar'ın (25) kullandığı otomobil, D-400 karayolunun Baklalı mevkiinde, M.A.'nın kullandığı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Sabriye Gizem Aksu ölürken, sürücü Akar ise yaralandı. TIR sürücüsü gözaltına alındı.Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Zeynel Abidin Yaren (44) öldü. Denizli'de meydana gelen kazada Ali İhsan Bayraktar (35) ve Adana'da yaşanan kazada da Kerem Atlı hayatını kaybetti.