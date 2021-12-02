Motosiklet sürücülerinden köprüde lodos çiçeği

"OLUMSUZ HAVADA BİZİ KORUYUP, KOLLADILAR"

"Gün dostluk ve beraberlik günü" diyen motosiklet sürücüsü Yiğitcan Ulusoy ise, "Bize çalışırken yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Motosiklet sürücüsü Fatih Ünver de "Bize kötü günlerde yardımcı olan İETT şoförlerine çok teşekkür ederim. Gerçekten bizim için çok anlamı bir şey yaptılar. Olumsuz havada bizi koruyup, kolladılar" ifadelerini kullandı.