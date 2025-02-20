Motosiklet yarışı kazayla sonuçlandı! Metrelerce sürüklendi

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 Karayolu'nun 15. kilometresinde, Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.S.Ö. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, arkadaşıyla yarış halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.