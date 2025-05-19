Motosiklet yoldan çıktı, 2 genç öldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaza yapan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Şahan'ın (26) kullandığı motosiklet, Denizli-Uşak Karayolu'nda kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu. Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Şahan ve arkasında bulunan Feyza Özdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumları ağır olan 2 genç, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata veda etti.