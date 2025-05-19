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Giriş Tarihi: 19.5.2025

Motosiklet yoldan çıktı, 2 genç öldü

Motosiklet yoldan çıktı, 2 genç öldü
Denizli'nin Çivril ilçesinde kaza yapan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Şahan'ın (26) kullandığı motosiklet, Denizli-Uşak Karayolu'nda kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu. Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Şahan ve arkasında bulunan Feyza Özdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumları ağır olan 2 genç, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata veda etti.
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Motosiklet yoldan çıktı, 2 genç öldü
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