Motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı 72 yaşındaki Salih Aslan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Şanlıurfa'nın Harran'a bağlı Aralı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre H.B.'nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Aslan'a (72) çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, ilk müdahalesi sonrası Harran Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada durumu ağırlaşan Aslan, tedavisi için sevk edildiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma hastanesinde burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

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