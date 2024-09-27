Haberler Yaşam Haberleri Motosikletin üzerine yatarak yarış pahalıya patladı; 56 bin lira ceza
Giriş Tarihi: 27.9.2024 01:21

Motosikletin üzerine yatarak yarış pahalıya patladı; 56 bin lira ceza

Kayseri’de 4 motosikletlinin motosikletlerinin üzerine yatarak yaptıkları yarış pahalıya patladı. Polisin yakaladığı motosikletlilere 65 bin 539 lira ceza yazılırken, motosikletleri ise trafikten men edildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Motosikletin üzerine yatarak yarış pahalıya patladı; 56 bin lira ceza

Merkez Melikgazi İlçesi Alsancak mahallesinde gece yarısı motosikletleriyle yarış yaparak vatandaşları çileden çıkaran 4 motosikletli, önce vatandaşların cep telefonu kameralarına daha sonra polise yakalandı. Sosyal medyaya düşen görüntüleri ihbar kabul eden Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletlerin üzerine yatarak yarış yapan sürücüleri tespit etti. Mobese kameralarından plakaları da tespit edilen 4 sürücüye 65 bin 539 TL cezai işlem uygulandı. Polis ayrıca 4 motosikleti ise trafikten men ederek otoparka çekti.

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Motosikletin üzerine yatarak yarış pahalıya patladı; 56 bin lira ceza
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