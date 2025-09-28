Motosikletli genç kazada feci şekilde can verdi

Kaza, saat 15.30 sıralarında Antalya'nın Kemer ilçesi tüneller bölgesinde meydana geldi. Kemer'den Antalya istikametine seyir halindeki yabancı uyruklu Cemil Bekfeluni'nin kullandığı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Bekfeluni yolda sürüklenirken, motosiklet ise bariyerleri aşarak yol kenarında bulunan boş alana uçtu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza nedeniyle yolda trafik uzun süre tek şeritten sağlanırken Cemil Bekfeluni'nin cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.