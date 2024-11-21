24 yaşındaki Selman Cömert’ten kahreden haber: Arkadaşına gönderdiği son mesaj ortaya çıktı!

YÜREKLERİ DAĞLAYAN MESAJ

Selman Cömert'in geçtiğimiz yıllarda Erzurum'da bir okul servisinin altında kalarak hayatını kaybeden başka bir motosiklet sürücüsünün haberini bir arkadaşına gönderdiği ve mesajında, "Yakında beni de görürsün böyle bir haberde" yazdığı ortaya çıktı. Adeta yaşanacakları önceden hisseden Cömert'in bu mesajı, kazanın ardından duyulan üzüntüyü daha da arttırdı.