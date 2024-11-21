24 yaşındaki Selman Cömert’ten kahreden haber: Arkadaşına gönderdiği son mesaj ortaya çıktı!

Yürek yakan olayın adresi Erzurum Palandöken'di. Meydana gelen motosiklet kazasında 24 yaşındaki Selman Cömert, halk otobüsünün altına kayarak hayatını kaybetti. Genç sürücünün kazadan önce bir arkadaşına gönderdiği mesaj ise, yürekleri dağladı.
Kaza, Erzurum'un Palandöken ilçesinde Yavuz Sultan Selim Bulvarı ile Alvarlı Mehmet Efendi Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Selman Cömert'in kullandığı 25 ADZ 438 plakalı motosiklet, kayarak Burhanettin K. yönetimindeki 25 H 0054 plakalı halk otobüsünün altına devrildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç, sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YÜREKLERİ DAĞLAYAN MESAJ
Selman Cömert'in geçtiğimiz yıllarda Erzurum'da bir okul servisinin altında kalarak hayatını kaybeden başka bir motosiklet sürücüsünün haberini bir arkadaşına gönderdiği ve mesajında, "Yakında beni de görürsün böyle bir haberde" yazdığı ortaya çıktı. Adeta yaşanacakları önceden hisseden Cömert'in bu mesajı, kazanın ardından duyulan üzüntüyü daha da arttırdı.