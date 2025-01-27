Gaziantep’te acı olay: Motosikletli iki genç yaşamını yitirdi!

Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nin Sakçagözü mahallesi Atatürk Caddesi üzerine meydana gelen olayda, Yusuf Gilgil ve arkadaşı Ökkeş Özmiço, kullandıkları motosikletin kontrolü kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Feci kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acli Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki gencin de yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Cihan Gilgil AK Parti Nurdağı Belediye Meclisi üyesi Cihan Gilgil'in oğlu olduğu öğrenilen Yusuf Gilgil ve arkadaşı Ökkeş Özmiço'nun cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.