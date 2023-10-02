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Giriş Tarihi: 2.10.2023 14:48 Son Güncelleme: 2.10.2023 14:51

Motosikletli kurye kazada hayatını kaybetti

Iğdır merkezde, bir restoranda kurye olarak çalışan Yusuf Karaçöl (19), kullandığı motosikletin düğün konvoyundaki otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Motosikletli kurye kazada hayatını kaybetti

Kaza,dün saat 22.00 sıralarında,Bağlar Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde meydana geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Yusuf Karaçöl yönetimindeki motosiklet ile yan sokaktan caddeye çıkan düğün konvoyundaki Mehti Yeşilkaya yönetimindeki otomobiller çarpıştı. Kaskı takılı olan Karaçöl, yola düşüp ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Karaçöl, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehti Yeşilkaya ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Motosikletli kurye kazada hayatını kaybetti
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