Motosikletli kurye kazada hayatını kaybetti

Kaza,dün saat 22.00 sıralarında,Bağlar Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde meydana geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Yusuf Karaçöl yönetimindeki motosiklet ile yan sokaktan caddeye çıkan düğün konvoyundaki Mehti Yeşilkaya yönetimindeki otomobiller çarpıştı. Kaskı takılı olan Karaçöl, yola düşüp ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Karaçöl, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehti Yeşilkaya ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.