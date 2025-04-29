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Giriş Tarihi: 29.4.2025 21:47

Motosikletli şahıs, araç sürücüsünü satırla darbetti!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Gerginliğin artması üzerine motosiklet sürücüsü eline aldığı satırla otomobil sürücüsünü darbetti. Yaralı şahıs hastaneden darp raporu alırken, kaçan saldırgan kısa süre içerisinde kıskıvrak yakalandı.

İHA
Motosikletli şahıs, araç sürücüsünü satırla darbetti!

Olay, İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motoruyla seyir halinde giden R.K. (40), trafikte araç sürücüsü Y.E.İ. (25) ile tartıştı. Gerginliğin artması üzerine eline satır alan R.K., satırın sap kısmıyla Y.E.İ.'yi darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, darbedilen Y.E.İ., hastaneye giderek darp raporu aldı. Polis ekipleri ise satırlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, satırlı saldırgan R.K.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Özkanlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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Motosikletli şahıs, araç sürücüsünü satırla darbetti!
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