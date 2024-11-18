Motosikletli saldırganlar haraç istedikleri kuyumcuya kurşun yağdırdı

Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bir kuyumcu dükkanında, olay sabah saatlerinde meydana geldi. Kuyumcudan haraç isteyen kimliği belirsiz iki kişi, motosikletle önüne geldiği iş yerine kurşun yağdırdı. İçerideki çalışanlar ve müşteriler açılan ateşten eşyaların arkasına saklanarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleride saldırının gerçekleştiği bölgede detaylı çalışma yaptı. İlk incelemelerde iş yerine yaklaşık 28 merminin isabet ettiği belirlendi. Saldırının ardından motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'ARKADAKİ ATEŞ ETTİ, ÖNDEKİ MOTORU KULLANDI'

Olay anında karşı kaldırımda yürüdüğünü söyleyen Hüseyin Cancan, "Sabah gördüm ben karşı kaldırımdan gidiyordum. Baktım motor motosikletin üzerinde iki kişi vardı. Tam dükkanın köşesindeydiler. Takır takır diye bir sesler duydum. Motorun üzerinden ateş etti, arkadaki ateş etti öndeki motoru kullandı. Ben de şok oldum yani bu kadarı da olmaz bu insanlara da denk gelebilirdi. Kask vardı, bastılar gaza gittiler. Ben çok korktum karşı kaldırımdan yürüyordum. Bu kadar yüksek bir ses duymadım, ilk defa gördüm. Anlayamadım gitti yani ben de korktum herhangi bir insana da gelebilirdi. Hesap ödemeye bankaya gidiyordum" dedi.