Haberler Yaşam Haberleri Motosikletli saldırganlar haraç istedikleri kuyumcuya kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 18.11.2024 18:35 Son Güncelleme: 18.11.2024 19:19

Motosikletli saldırganlar haraç istedikleri kuyumcuya kurşun yağdırdı

İstanbul Beylikdüzü’nde motosikletli iki kişi, haraç istedikleri kuyumcu dükkanına ateş açtıktan sonra kayıplara karıştı. Yaralananın olmadığı saldırıda iş yerine 28 merminin isabet ettiği öğrenilirken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Motosikletli saldırganlar haraç istedikleri kuyumcuya kurşun yağdırdı

Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bir kuyumcu dükkanında, olay sabah saatlerinde meydana geldi. Kuyumcudan haraç isteyen kimliği belirsiz iki kişi, motosikletle önüne geldiği iş yerine kurşun yağdırdı. İçerideki çalışanlar ve müşteriler açılan ateşten eşyaların arkasına saklanarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleride saldırının gerçekleştiği bölgede detaylı çalışma yaptı. İlk incelemelerde iş yerine yaklaşık 28 merminin isabet ettiği belirlendi. Saldırının ardından motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'ARKADAKİ ATEŞ ETTİ, ÖNDEKİ MOTORU KULLANDI'

Olay anında karşı kaldırımda yürüdüğünü söyleyen Hüseyin Cancan, "Sabah gördüm ben karşı kaldırımdan gidiyordum. Baktım motor motosikletin üzerinde iki kişi vardı. Tam dükkanın köşesindeydiler. Takır takır diye bir sesler duydum. Motorun üzerinden ateş etti, arkadaki ateş etti öndeki motoru kullandı. Ben de şok oldum yani bu kadarı da olmaz bu insanlara da denk gelebilirdi. Kask vardı, bastılar gaza gittiler. Ben çok korktum karşı kaldırımdan yürüyordum. Bu kadar yüksek bir ses duymadım, ilk defa gördüm. Anlayamadım gitti yani ben de korktum herhangi bir insana da gelebilirdi. Hesap ödemeye bankaya gidiyordum" dedi.

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Motosikletli saldırganlar haraç istedikleri kuyumcuya kurşun yağdırdı
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