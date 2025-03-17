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Giriş Tarihi: 17.3.2025 11:05 Son Güncelleme: 17.3.2025 11:10

Motosikletli saldırıda bir kişi öldü bir kişi yaralandı

İstanbul Bağcılar’da kimliği belirsiz 2 kişi motosikletle geldikleri sokakta iki kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Motosikletli saldırıda bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Olay, Yıldıztepe Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan motosiklet ile gelen kimliği belirsiz 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle 514. Sokak'ta karşılaştıkları Seydaş Şan (22) ile A. C. S.'ye (22 ) silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Seydaş Şan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta detaylı çalışma yaparken, şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir marketin camına mermi isabet ettiği görüldü. Çevredeki iş yerlerinin de güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Motosikletli saldırıda bir kişi öldü bir kişi yaralandı
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