Motosikletten savrularak boynu kırılan tercüman hayatını kaybetti

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. Antalya Diş Hastanesi'nde yabancı hastalara tercümanlık yapan Gökhan Tunca sabah işe gittiği sırada virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet refüje, ardından da buradaki zeytin ağacına çarptı.

YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle Gökhan Tunca ve motosikleti farklı yerlere savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Tunca'nın boyun kırılması sonucu yaşamını yitirdiğini belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bir süre önce annesini kanserden kaybeden Tunca'nın nişanlı olduğu öğrenildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından talihsiz gencin cenazesi Aksu ilçesi Pınarlı Mahalle mezarlığından gözyaşları arasında toprağa veridi.