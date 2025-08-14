MR cihazına tabanca ile girdi

Edinilen bilgilere göre, MR randevusu için hastaneye gelen bir vatandaş, belindeki tabancayla birlikte manyetik rezonans (MR) cihazının bulunduğu odaya girdi. Cihazın güçlü manyetik alanı, tabancayı çekerek doğrudan cihaza saplanmasına neden oldu. Olay sonrası MR cihazında arıza meydana geldi. Silahın patlamaması büyük bir faciayı önlerken, hastane yetkilileri cihaza saplanan tabancayı çıkarabilmek için çalışma başlattı. MR cihazında oluşan hasar nedeniyle o günkü tüm randevular iptal edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.