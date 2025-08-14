Haberler Yaşam Haberleri MR cihazına tabanca ile girdi
Giriş Tarihi: 14.8.2025 18:34 Son Güncelleme: 14.8.2025 18:48

MR cihazına tabanca ile girdi

Rize Kaçkar Devlet Hastanesi’nde yaşanan ilginç olay hem sağlık çalışanlarını hem de vatandaşları şaşkına çevirdi.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
MR cihazına tabanca ile girdi

Edinilen bilgilere göre, MR randevusu için hastaneye gelen bir vatandaş, belindeki tabancayla birlikte manyetik rezonans (MR) cihazının bulunduğu odaya girdi. Cihazın güçlü manyetik alanı, tabancayı çekerek doğrudan cihaza saplanmasına neden oldu. Olay sonrası MR cihazında arıza meydana geldi. Silahın patlamaması büyük bir faciayı önlerken, hastane yetkilileri cihaza saplanan tabancayı çıkarabilmek için çalışma başlattı. MR cihazında oluşan hasar nedeniyle o günkü tüm randevular iptal edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
MR cihazına tabanca ile girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz