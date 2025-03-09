MS hastaları bu merkezde hayata tutunuyor!

Türkiye'de 85-90 bin kadar Multipl Skleroz (MS) hastası olduğu biliniyor. Bunların 5 bin kadarı da Konya bölgesinde. Birçok hasta kendi ihtiyaçlarını giderebilirken, bazıları yürümekte zorlanıyor bazıları da tekerlekli sandalyede veya koltuk değnekleri ile hayatını idame ettiriyor. Selçuk Üniversitesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Haluk Gümüş, bu hastaların daha iyi bir hizmet alabilmesi için yaklaşık 3 yıl önce MS Yaşam Merkezi projesini hayata geçirdi. Bakanlığın da onay verdiği proje, bir hayırseverin bağışladığı binada, üniversitenin imkanları ile hayata geçirildi. 3 Mart itibariyle hasta kabulüne başlayan merkez, yoğun ilgi görmeye başladı. Merkeze gelen MS hastaları nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimleri tarafından muayene edildikten sonra alanında uzmanlaşmış fizyoterapistler, ergoterapistler, psikolog ve diyetisyen tarafından tedavileri gerçekleştiriliyor. Merkezde hastalara yoga, pilates ve nefes terapisti seansları da düzenleniyor.

TÜRKİYE'YE YAYILMASINI ÜMİT EDİYORUZ

SABAH'a konuşan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Haluk Gümüş, "Tanı almış MS hastalarımız buraya başvurabiliyor. Konya ve çevre illerden gelen hastalarımız bu hizmetten yararlanabilecek. MS hastalarına daha kaliteli bir yaşam hizmeti sunmak istiyoruz. Bunun için bu merkez kuruldu. Diyetisyen, psikoloji, fizyoterapist, yoga, pilates, nefes terapisti gibi seanslarımız oluyor. Robotik fizyoterapi hizmetimiz var. Tamamen ücretsiz bir kurum. Özel bir klinik mantığında yapılmış bir merkez. Bir sağlık kompleksi. Burası pilot bir örnek. İnşallah diğer illere de örnek oluruz ve örnek olacağımızı düşünüyoruz. Sadece hastalarımız değil onlarla ilgilenen aileleri de bizim için önemli. Biz bir tohum attık ve filizlenmeye başladı. Üniversitemiz bize çok büyük destek oluyor ancak buranın daha da büyümesi için herkesin desteğini bekliyoruz. Hasta sayımız gün geçtikçe artıyor" dedi.

BURASI SAYESİNDE DIŞARI ÇIKMAYA BAŞLADIM

9 yıldır bu hastalıkla mücadele eden 37 yaşındaki Meryem Yıldız ise, "Özellikle son birkaç yıldır evden bile çıkmak istemiyordum. Ancak buranın açıldığını görünce gelmek istedim. Burası sayesinde artık dışarı çıkmak için bir nedenim var. Tedavimi burada olabileceğim. Burası beni çok mutlu etti" dedi. 10 yıldır MS hastalığı ile mücadele eden 50 yaşındaki Hakan Ertaş, "Harika bir merkez olmuş. MS hastalarının böyle bir yere ihtiyacı vardı. Bundan sonra daha çok hastane yerine ilaç almak buraya geleceğiz. Tedavilerimizin büyük bölümünü burada yapabileceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.