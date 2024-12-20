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Giriş Tarihi: 20.12.2024 15:01

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!

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MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz
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