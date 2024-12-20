MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2024
Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!… pic.twitter.com/2Cg2sVwORK