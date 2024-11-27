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Giriş Tarihi: 27.11.2024 15:16

MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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