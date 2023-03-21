Haberler Yaşam Haberleri MSB duyurdu: e-Devlet'ten yapılabilecek!
Giriş Tarihi: 21.3.2023 11:27 Son Güncelleme: 21.3.2023 11:34

MSB duyurdu: e-Devlet'ten yapılabilecek!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlerin "Askerliğim" bütünleşik hizmetiyle e-Devlet üzerinden hizmete sunulduğunu bildirdi.

AA
MSB duyurdu: e-Devlet’ten yapılabilecek!

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Askerliğim bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımız e-Devlet portalında 'Askerliğim' sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecektir. Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecektir."

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MSB duyurdu: e-Devlet'ten yapılabilecek!
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