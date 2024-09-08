MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek!"
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye… pic.twitter.com/0wv0oGDRwJ