MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek!"