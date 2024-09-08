Haberler Yaşam Haberleri MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 8.9.2024 16:53

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek!"

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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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