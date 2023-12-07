Teröristler inlerinde vuruldu! MSB duyurdu: İşte son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Tuğamiral Aktürk ayrıca son bir haftada sınırlardan yaşa dışı yollarla geçmeye çalışan 212 şahsın yakalandığını bildirdi. Yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ ve 1'inin PKK üyesi olduğunun belirlendiğini, 2 bin 367 şahsın sınırı geçemeden engellendiğini aktaran Aktürk, "Yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 889'a yükselmiştir. Bu şahıslardan 407'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 583 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 196 bin 524 olmuştur" açıklamasında bulundu.



MSB'DEN STOK GÖRSELLERE KARŞI UYARI

Sınırlara ilişkin konuşan Aktürk, "Hudutlarımızla ilgili daha önce de karşılaştığımız gibi yine farklı ülke ve zamanlarda çekilmiş insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren stok görsellerle asılsız iddialar ortaya atılmaktadır" diye konuştu.