Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kadına şiddete hayır. Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz kararlı şekilde sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında erbaş ve erler başta olmak üzere, personelimize yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' ve 'Erken Yaşta ve Zorla Evlilikleri Önlemek' konularında eğitimler veriyoruz" denildi.

'1 MİLYONDAN FAZLA PERSONELE EĞİTİMLER SAĞLADIK'

Bakanlığın paylaşımında yer alan görselde ise şu ifadelere yer verildi:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta ve zorla evlilikleri önlemek için eğitimlere devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı olarak, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı'nı (2026-2030) önemsiyor, bu doğrultuda çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; 22 Ocak 2019 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığımız Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İş Birliği ve Eş Güdümün Artırılmasına Dair Protokol'ü güncelledik. Protokol kapsamında hem eğitici kadrolarımızı oluşturmaya hem de erbaş, er ve diğer personellerimizin eğitimlerine devam ediyoruz. Yıl başından bu yana; 6 bin 180'i eğitici, 76 bin 511'i erbaş ve er, 4 bin 534'ü diğer personel olmak üzere toplam 87 bin 225 personele eğitimler verdik. 2013 yılından itibaren ise 1 milyondan fazla personele eğitimler sağladık."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör