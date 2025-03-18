MSÜ 300, 310, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla kazanılabilir mi, nereye girilir? MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgisi

MSÜ yerleştirme işlemleri her yıl, belirlenen taban puanları doğrultusunda yapılıyor. Bu taban puanlar, alım yapılan en düşük puanları ifade ettiğinden, adaylar puanlarının yeterli olup olmadığını merak ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlarını görüntüleyen adaylar "MSÜ 300, 310, 320, 330, 340, 350 ve 360 puanla nereye girilir?" sorusuna yanıt arıyor. MSÜ yerleştirme puanları, sınavın zorluk-kolaylık derecesine göre her yıl farklılık gösteriyor. İşte, son yapılan alımlara göre puanların durumu hakkında detaylı bilgiler.
MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sınav sonuçları 18 Mart tarihinde açıklandı.
MSÜ 300, 310, 320, 330, 340, 350 PUANLA KAZANILIR MI?
MSÜ yerleştirme puanları, sınavın zorluk-kolaylık derecesine göre her yıl farklılık gösteriyor. Örneğin 2023 yılında Hava Harp Okulu en düşük 349 puanla alım yaparken geçtiğimiz yıl ise taban olarak 360 puanla alım yaptı.
MSÜ sınavında belirlenen bir baraj bulunmazken son yapılan yerleştirmelerde kullanılan puanlar tercihlerde öğrencilere yol gösterecek. Son 4 yılın taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
HAVA HARP OKULU KAÇ PUANLA KAZANILIR? ( ERKEK)
2024 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 360, 51074
2023 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 349,02781
2022 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 350,92813
2021 Hava Harp Okulu Erkek Sayısal: 320,96558
KARA, DENİZ, SAHİL GÜVENLİK KAÇ PUANLA KAZANILIR? (SAYISAL ERKEK)
2024 taban puanı: 303,88396
2023 taban puan: 302,22057
2022 taban puanı: 311,56385
2021 taban puanı: 279,37631
KARA HARP OKULU TABAN PUANLARI (EŞİT AĞIRLIK ERKEK)
2024 taban puanı 303, 19929
2023 taban puanı: 307,32495
2022 taban puanı: 313,94375
2021 taban puanı: 278, 25886
KARA HARP OKULU TABAN PUANLARI SÖZEL ERKEK
2024 taban puanı: 342,96547
2023 taban puanı: 332,65076
2022 taban puanı: 348,02558
2021 taban puanı: 307,95467
HAVA HARP OKULU KADIN SAYISAL TABAN PUANLARI
2024 taban puanı: 389,34501
2023 taban puanı: 374,18652
2022 taban puanı: 396,92667
2021 taban puanı: 356,31319
KARA, DENİZ, SAHİL GÜVENLİK KADIN SAYISAL TABAN PUANLARI
2024 taban puanı: 381,46140
2023 taban puanı: 367,57148
2022 taban puanı: 386,50110
2021 taban puanı: 346,63285