MSÜ taban puanları 2025 kadın/erkek tablosu: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları açıklandı mı?

MSÜ taban puanları sorgulama işlemleri hız kazandı. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve 2 yıllık Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapacak adaylar, alım yapılan en düşük puanı gösteren taban puanları dikkate alarak tercihlerini oluşturacaklar. Tercihler bu sene 24 Mart - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak. İlk tercih aşamasını yapmayan adaylar ikinci tercih etabına çağrılmayacak. Peki; 2025 MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgileri açıklandı mı? İşte, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay 2025 MSÜ taban puanlarına dair son gelişmeler…
MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sınav sonuçları 18 Mart tarihinde açıklandı.
MSÜ TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU!
MSÜ tercih işlemleri 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat 2025 tarihinde icra edilen 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak.
Belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapmayan adaylar hiçbir şekilde 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.
MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2025 BELLİ OLDU MU?
Milli Savunma Üniversitsi, erkek-kadın taban puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişiyor. MSÜ 2025 taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra Kara, Deniz, Hava Harp okulları ve Astsubay meslek yüksekokulu taban puanları belli olacak.
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MSÜ KAÇ PUANLA ALIYOR?
Milli Savunma Üniversitesi sınavının zorluk ve kolaylık derecesine göre kazanma puanı değişkenlik göstermektedir. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin puanları sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak değişir.
Adaylar geçtiğimiz yılın (2024) MSÜ puanlarına göre inceleme yapabilirler.
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HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396
KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929
KHO SÖZEL 342,96547
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO SAYISAL 389,34501
KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140
KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876
ASTSUBAY MYO ADAYLAR
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848
MSÜ HAVA HARP OKULU KAÇ NET İLE KAZANILIR? (KADIN)
Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu sayısal puan türüne göre öğrenci alım yapmaktadır.
2024 MSÜ Hava Harp Okulu kadın adaylar için taban puan 389,34 sayısal puan olarak kapatmıştır.
MSÜ HAVA HARP OKULU KAÇ NET İLE KAZANILIR? (ERKEK)
Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu sayısal puan türüne göre öğrenci alım yapmaktadır. 2024 MSÜ Hava Harp Okulu erkekler için taban puan 360,51 sayısal puan olarak kapatmıştır.
PUANLARIN YILLARA GÖRE DEĞİŞTİĞİNİ UNUTMAYINIZ!