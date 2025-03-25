MSÜ taban puanları 2025 kadın/erkek tablosu: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları açıklandı mı?

MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2025 BELLİ OLDU MU?

Milli Savunma Üniversitsi, erkek-kadın taban puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişiyor. MSÜ 2025 taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra Kara, Deniz, Hava Harp okulları ve Astsubay meslek yüksekokulu taban puanları belli olacak.