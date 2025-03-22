MSÜ TABAN PUANLARI 2025: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları, kontenjanları ve sıralaması belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) yerleşmek isteyen adaylar için tercih süreci yaklaşıyor. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, puanlarına uygun en iyi tercihleri yapabilmek için araştırmalarını hızlandırdı. MSÜ bünyesindeki Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen taban puanlar ve kontenjanlar, tercih sürecinde belirleyici olacak. Peki, 2025 MSÜ taban puanları ve kontenjan bilgileri açıklandı mı? İşte detaylar...