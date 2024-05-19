MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanması beklenen sonuçlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?