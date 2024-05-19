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Giriş Tarihi: 19.5.2024 15:30

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları gündemde!  Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 10 Mayıs'ta sona erdi. Tercih sürecinin son bulmasının ardından adaylar için yeni bir süreç başladı ve gözler sonuçların açıklanacağı o tarihe çevrildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 MSÜ tercih sonuçlarında son durum!

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı

MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanması beklenen sonuçlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MSÜ İÇİN TYT VE AYT SINAVI ŞARTI

Harp Okulları için;

2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir.

2024-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı
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