Haberler Yaşam Haberleri MSÜ tercih sonuçları ÖSYM AİS PERTEM sorgulama ekranı: 2022 MSÜ tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 2.6.2022 11:20

MSÜ tercih sonuçları ÖSYM AİS PERTEM sorgulama ekranı: 2022 MSÜ tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları ÖSYM AİS PERTEM sorgulama ekranı: 2022 MSÜ tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren adaylar MSÜ tercih sonuçları için gözlerini ÖSYM’e çevirdi. MSB personel temin sisteminde açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının ardından 2. seçim aşamalarına geçilecek. Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleşip yerleşemediğini öğrenmek isteyenler için MSÜ tercih sonuçları ile ilgili son gelişmeleri takip ediyor. Peki MSÜ tercih sonuçları ÖSYM AİS PERTEM sorgulama nasıl yapılır? 2022 MSÜ tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih sürecinde son durum

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Tercihlerini yapan adaylar MSÜ sonrasında bir sonraki aşamaya geçebilecek. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar personeltemin.msb.gov.tr adresine akın edecek. Peki MSÜ tercih sonuçları ÖSYM AİS PERTEM sorgulama ekranı: 2022 MSÜ tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erecek. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor.

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR, NEREDE AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden ilan edilecek

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MSÜ tercih sonuçları ÖSYM AİS PERTEM sorgulama ekranı: 2022 MSÜ tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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