MSÜ tercih sonuçları son dakika açıklandı. 18 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında tamamlanan tercihlerin ardından şimdi adaylar eğitim almaya hak kazandıkları kurumlara kayıtlarını tamamlayacak. Bu kapsamda ise "MSÜ tercih sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılırken siteye yoğunluk sebebiyle erişim problemi yaşanıyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2022
Son dakika... MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Sitede an itibarıyla erişim problemi yaşanıyor. Yaşanan sorunun sitedeki yoğunluktan kaynaklı olduğu düşünülüyor.
Aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...
Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.
2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanması ön görülüyordu. Ancak sonuçlar bugün 20 Haziran tarihinde açıklandı.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.