MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM 2024 || MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 10 Mayıs'ta sona erdi. Tercih sürecinin son bulmasının ardından adaylar için yeni bir süreç başladı. Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?