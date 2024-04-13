Haberler Yaşam Haberleri MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2024 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.4.2024 07:57

MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2024 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, hangi tarihte açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bu sene 716 bin 522 adayın katıldığı Milli Savunma Üniversitesi Sınavı 3 Mart 2024 tarihinde uygulandı. 21 Mart2ta açıklanan sonuçların ardından tercih işlemleri başladı. Peki, MSÜ tercihleri en zaman bitiyor, hangi tarihte açıklanacak? İşte MSÜ tercih takvimi ve ayrıntılar

MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2024 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, hangi tarihte açıklanacak?

MSÜ tercih dönemi devam ediyor. Sınava giren binlerce öğrenci hava harp okulu ve meslek yüksekokullarına girmek isteyen adaylar tercihlerini açıklanan tarihlerde gerçekleştirecek. Millî Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde ettikleri sonuçlar ile tercih işlemlerini tamamlayacak. İşte MSÜ tercih tarihleri...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024?

Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 3 Nisan'da başladı. Adaylar tercihlerini 10 Mayıs 2024 tarihine kadar "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden tamamlayacak

MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır."

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 10 Mayıs'ta sona erecek. Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından da sonuçlar ilan edilecek. MSÜ 2024 tercih sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların Mayıs ayı sonu veya Haziran ayı ilk haftasından itibaren açıklanması bekleniyor.

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MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2024 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, hangi tarihte açıklanacak?
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