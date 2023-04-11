’Muadil ilaç’ veren eczacı darp edildi

Pazartesi günü ise Emrah Göksu'nun eczanesine muadil ilacı alan hastanın babası Adil A. ve eşi gelerek farklı isimli ilaç verilmesi nedeniyle kalfalarla tartışmaya başladı. Bu sırada dışarıda olan Eczacı Emrah Göksu da gelince Adil A. yumruk ve tekme ile saldırıya geçti. İçeride bulunanlar Adil A.'yı engellemeye, eczacı da yediği yumruğun ardından kendisini savunmaya başladı. Taraflar ayrılırken Adil A. sinirlerine hakim olamayarak tezgahtaki bir şişeyi alıp eczacıya fırlattı. Saldırgan daha sonra dışarı çıkarak uzaklaştı.