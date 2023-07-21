Mucize değil, çok çalışmanın karşılığı

Çok kitap okudum. Son senede yaklaşık 200 bin soru çözdüm.Eksiklerimi tamamlamak için 2 arkadaşımla birlikte koordineli bir şekilde sürekli çalıştım.Başarım son bir yılın çalışmasının verdiği bir mucize değil, 12 yıllık emeğimin karşılığı.YKS'de, Sayısal puan türünde Türkiye 1'incisi olan Mustafa Özcan çok mutlu olduğunu söyledi. Özcan, "İlkokuldan beri çalışma düzenim ve sistemim var, hep onu devam ettirdim. 9. sınıftan itibaren de üniversite sınavına hazırlandım. Soru kaçırmamak için çok çalıştım" diye konuştu. Mühendislik okumayı istediğini beliten Özcan, "Sınava hazırlanmayı hiçbir zaman bırakmamak lazım. Sürekli eksikliklerini fark edip onları hemen diğer kitaplardan yardım alarak kapatmak, bol deneme, soru çözmek, kitap okumak, dinlenmek gerekiyor. Bunları yapınca başarı geliyor. Ben okuduğum kitap sayısını bilmiyorum ama yaklaşık 200 bin soru çözdüm bu yıl" ifadesini kullandı.YKSEşit Ağırlık puan türünde birinci olan Emre Ekici, "Sınavdan önce böyle bir sonuç beklemiyordum. Hâlâ şoktayım. Benim için gerçekten çok şaşırtıcı oldu. Başarım, son bir yılın çalışmasının verdiği bir mucize değil, 12 yıllık eğitim hayatımda verdiğim emeğimin karşılığıdır" dedi.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan baba Yakup Ekici ise "Aslında bu başarının arkasında eşim var. Kendisi okul birincisiydi. 1999'da Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi'nden birlikte mezun olduk. Okul birinciliği için yarışırken tanıştık. Birincilik eşime nasip oldu, ben ikinci oldum. Daha sonra evlendik" dedi. Anne Mine Ekici'nin 1999'da katsayı engeline rağmen Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandığı, ancak 28 Şubat sürecindeki başörtüsü ve ikna odaları gibi dayatmalardan dolayı okula kabul edilmeyeceği korkusu ile gidemediği ortaya çıktı. Okuma azminden vazgeçmeyen anne Ekici'nin sonra İlahiyat Fakültesi'ni bitirdiği belirtildi.Yabancı Dil Testi'nde Arapça alanında Türkiye 1'incisi olan Konyalı Hüseyin Furkan Erdem (19) "Kaç gündür heyecandan sabah namazına kadar uyumuyordum. Çok mutluyum. Çok çalıştım. Emeğimin karşılığını aldım. Aynı zamanda sosyal hayatı da bırakmadım. Bu başarı 8 yıllık bir emeğin karşılığıydı. Ortaokulda hafızlığımı tamamladım. Arapça öğrenmek istedim ve başardım. Yabancı dil bilen, sporla uğraşan, işinde uzmanlaşmış, donanımlı, ümmete faydalı bir ilahiyatçı olmak istiyorum" dedi.YKS'de iki sayısal birincisinden biri olan Namık Emre Acar, 12 yıl boyunca çalışmanın karşılığını aldığını söyledi. Acar, "Bu süreçte kendimden çok ödün verdim. Sosyal aktivite veya başka bir şey yapamadım. Düzenli olarak derslerimi çalıştım. Bunun sonucu olarak da birincilik elde ettim. Çok mutluyum" dedi. Acar, "Bundan sonra sosyal aktivitelerimi yapabileceğim. 12 yıl sonra benim için asıl tatil şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı. Namık Emre Acar'ın annesi Songül ve babası Ahmet Kürşad Acar ise oğulları ile gurur duyduklarını ifade etti.YKS'de sözel birincisi olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Ahmet Berk Takır, "Benim hedefim ilk 100'e girmekti, çalışıyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Böyle beklemiyordum kesinlikle. İlk öğrendiğimde kapatıp tekrar açtım, gerçek değil herhalde diye. Sözelden tercih yapmayı düşünmüyorum, hukuk düşünüyorum" dedi. İki çocuklu doktor bir ailenin oğlu olan Takır, sözel birinciliğinin yanı sıra eşit ağırlıkta da 4'üncü oldu. Takır, başarısının sırrının planlı çalışmak olduğunu vurguladı ve birinci olduğunu duyduğunda çok şaşırdığını söyledi. Sınava hazırlık sürecini anlatan Ahmet Berk Takır, "Çok yorucu bir süreç oldu. 2 senedir hazırlanıyorum, son sınıfta başlamadım. 11'inci sınıfta bu kadar yoğun değildi ama 12'nci sınıfta gerçekten yoruldum. Plan ve programım her zaman vardı" dedi.YKS Temel Yeterlilik Testi alanında 120 soruya doğru cevap vererek birinci olan Harun Durak, "Açıkçası beklemiyordum. İstanbul'dan bir akrabamız arayarak haber verdi. Hem çok büyük bir gurur hem de şaşkınlık yaşıyorum. Eksiklerimi tamamlamak için 2 arkadaşımla birlikte koordineli bir şekilde sürekli çalıştım. Aralıksız olarak deneme çözdüm. Hedefim bilgisayar mühendisliği" dedi.