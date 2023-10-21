Mucize üçüzler 2 yaşında

Birkargo firmasında çalışan Mehmet (31) ve ev hanımı Buse Koçak (27) çifti 1 yıl süren tüp bebek tedavisinin ardından üçüz bebek sahibi olacaklarını öğrendi. Ancak hamileliğin ilerleyen dönemlerinde doktorlar, riskli doğum olacağı ve Buse Koçak'ın da hayatının tehlikeye girebileceğini belirterek anne karnındaki iki bebeğin doğumunu sonlandırabileceklerini söyledi. Anne yüreği buna izin vermeyen Buse Koçak teklifi kabul etmeyerek "Ucunda ölüm de olsa çocuklarımı dünyaya getireceğim" diyerek doğuma girdi. Koçak 32 haftalık hamileyken Ekim 2021'de prematüre bebekleri Dünya Bilge, Lina Irmak ve Mira Ada'yı dünyaya getirdi.Ölümü göze alarak dünya gelen üçüzler bugün artık 2 yaşında. Mehmet ve Buse Koçak çifti yakınları ile birlikte kızlarının doğum günlerini kutladı. Anne Buse Koçak, "Kızlarım hayatta ve sağlıklı. Her gün iyi ki ölümü göze alıp dünyaya getirmişim diye dua ediyorum. Artık 2 yaşındalar ve her geçen gün büyüyorlar. Onların böyle büyüdüğünü görmek mucize gibi bir şey. Dünyaya gelmeleri de mucize olarak görünüyordu. Kızlarımla birlikte nice doğum günleri kutlayacağız" dedi. Baba Mehmet Koçak ise, "Rabbime şükürler olsun kızlarımızın ikinci doğum günlerini kutlamak nasip oldu. Çok zor süreçlerden geçtik ama şimdi üçüzlerimizle birlikte mutlu bir aile olduk" diye konuştu.