Mucize üçüzler 5 yaşında! Fedakar anne minik kızları ile 5’inci yaşlarını kutladı

Mehmet (34) ve Buse Koçak (30) çifti tüp bebek tedavilerinin ardından üçüz bebek sahibi olacaklarını öğrendi. Ancak hamileliğin ilerleyen dönemlerinde doktorlar, doğumun çok riskli olacağını ve Buse Koçak'ın hayatının tehlikeye girebileceğini belirterek, karnındaki iki bebeğin doğumunu sonlandırabileceklerini söyledi. İki bebeğini kaybetmeyi göze almayan Buse Koçak, 'Ucunda ölüm bile olsa çocuklarımı dünyaya getireceğim' diyerek doğumu yapacağını söyledi. Buse Koçak, 32 haftalık hamileyken Ekim 2021'de prematüre bebekleri Dünya Bilge, Lina Irmak ve Mira Ada'yı dünyaya getirdi. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen mucize üçüzler 5'inci yaşlarını kutladı. Mehmet ve Buse Koçak çifti ise kızları ile doğum günü kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

MUCİZE ÜÇÜZLER 5 YAŞINDA

Koçak çifti, "5 yıl önce büyük bir risk aldık ve şimdi çok şükür üçüzlerimizin 5'inci yaşlarını kutladık. Evlatlarımızın sağlıkları iyi ve çok mutlu bir aileyiz. İyi ki doğru kararı vermişiz. Evimiz onlarla cıvıl cıvıl. Bizleri daha güzel günler bekliyor. Kızlarımızı çok seviyoruz" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör