Müge Anlı gündeme taşımıştı: Baldızı Zeynep Ece Aksoy ile motokurye Ali Diken’i öldüren Zeynel Boyacı’nın cezası belli oldu!

Antalya'da Zeynel Boyacı ve İ.B. çiftinin yargılandığı iki cinayet davasında karar duruşması görüldü. Duruşmaya, aile yakınları katılmazken, sanıklar Zeynel Boyacı ve İ.B., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmalarını yaptı.
SKANDAL SAVUNMA: BEN BÖYLE BİR İNSAN DEĞİLİM
SEGBİS üzerinden takım elbiseli ve tıraşlı bir şekilde duruşmaya katılan sanık Zeynel Boyacı, şu ifadeleri kullandı: "Ece'nin konusu tamamen bir kazaydı. Ali konusunda ise onun eşime karşı bakmış olduğu göz şekli kötüydü ve tamamen alkolün etkisindeydim. Eşimin Ali'nin ölümünden sonra haberi oldu, olayın olduğu gün değil. Her şeyi itiraf ettim, hiçbir şekilde yalan söylemedim. Bütün pişmanlıklardan faydalanmak istiyorum çünkü ben böyle bir insan değilim. Kendimi geliştirmiş bir insanım."
İŞTE VERİLEN CEZA
Kısa bir aranın ardından mahkeme başkanı, İ.B. ve M.Ç.K.'nin beraatine karar verildiğini duyurdu. Mahkeme heyeti, sanık Zeynel Boyacı'nın Ali Diken'i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, baldızı Zeynep Ece Aksoy'u kasten öldürmekten ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
CİNAYETİ CANLI YAYINDA İTİRAF ETMİŞTİ
Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den 20 Aralık'tan beri haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Programa katılanlar arasında bulunan garson Zeynel Boyacı (34), kurye Ali Diken'i (33) öldürdüğünü itiraf etti. Ağır küfür ve hakaretler etmesi nedeniyle Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen Boyacı, Diken'in cenazesinin olduğu yeri ekiplere gösterdi.
ÖNCE ALİ DİKEN'İN SONRA BALDIZININ CESEDİ BULUNDU
Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide kadavra arama köpeği eşliğinde kepçe ile yapılan aramada, Ali Diken'in cansız bedenine ulaşıldı. Boyacı'nın bir kişinin daha cesedinin olduğunu söylemesi üzerine aynı yere yakın noktada toprak altında bir cesede daha ulaşıldı. Battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu belirtti. Cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"DARP ETTİKTEN SONRA İPLE BOĞDUM"
Şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadede Ali Diken'i eşine karşı ağır sözler kullanarak hakaret ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ali Diken ile buluştuktan sonra "Kız arkadaşlarla buluşacağız" diyerek çocukluğunun geçtiği Aksu'daki boş araziye götürdüğünü belirten Zeynel Boyacı ifadesinde, "Diken'i burada darp ettikten sonra yanımda bulunan iple boğarak öldürdüm. Ardından da araziye gömdüm. Daha önce de baldızımı da darp ederek evde öldürüp aynı yere gömmüştüm. Baldızımı da kıskandığım için evimde öldürdüm. Baldızımı öldürdüğüm için pişmanım. Baldızımı otomobille o araziye taşımıştım. Gömme işlemlerini tek başıma yaptım" dedi.