Müge Anlı gündeme taşımıştı: Baldızı Zeynep Ece Aksoy ile motokurye Ali Diken’i öldüren Zeynel Boyacı’nın cezası belli oldu!

SKANDAL SAVUNMA: BEN BÖYLE BİR İNSAN DEĞİLİM

SEGBİS üzerinden takım elbiseli ve tıraşlı bir şekilde duruşmaya katılan sanık Zeynel Boyacı, şu ifadeleri kullandı: "Ece'nin konusu tamamen bir kazaydı. Ali konusunda ise onun eşime karşı bakmış olduğu göz şekli kötüydü ve tamamen alkolün etkisindeydim. Eşimin Ali'nin ölümünden sonra haberi oldu, olayın olduğu gün değil. Her şeyi itiraf ettim, hiçbir şekilde yalan söylemedim. Bütün pişmanlıklardan faydalanmak istiyorum çünkü ben böyle bir insan değilim. Kendimi geliştirmiş bir insanım."