Haberler Yaşam Haberleri Müge Anlı'dan Kızılay’a mobil aşevi
Giriş Tarihi: 16.10.2023 14:26 Son Güncelleme: 16.10.2023 14:50

Müge Anlı'dan Kızılay’a mobil aşevi

Kızılay Kilis Şubesi önünde araç tanıtımı yapıldı. Tanıtım programına AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara ile davetliler katıldı.

İbrahim GÜNEŞ
Müge Anlı’dan Kızılay’a mobil aşevi

Kızılay Kilis Şubesi Başkanı Adnan Erdoğan, Kızılay İkram aracının ünlü televizyon programcısı Müge Anlı tarafından hediye edildiğini ifade ederek, "Günlük bin 500 kişiye ikramda bulunabiliyoruz."Mobil aracımız her türlü konfora sahip. Araçta tüp, jeneratör dahi araçta mevcut. Elektriği güneş paneli ile üretiliyor. Deprem zamanında ilk etapta böyle aracın çok sıkıntısını çektik. İkramda bulunmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kızılay olarak, Gıda Bankası ve Sosyal Yardımlaşma ve Yardımlaşma Vakfı ve Sivil Toplum örgütleriyle beraber eş güdümle çalışıyoruz. 6 bin 300 kayıtlı fakir ve fukaraya imkanlar ölçüsünde yetişmeye çalışıyoruz. Eş güdüm içerisindeyiz, diğer kuruluşlarda, beraber hareket ediyoruz" dedi.

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Müge Anlı'dan Kızılay’a mobil aşevi
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