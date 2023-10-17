Müge Anlı’da bir klasik daha! 22 yıllık anne hasreti son buldu: Stüdyoda duygu dolu anlar

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın mucizevi haberi vermesi, uzun sürmedi. Usta gazeteci, dakikalar içinde Merve Satar Çınar'ın annesi Nermin Akbağ'ın yakınlarına ulaştı.

"İKİ KIZI OLDUĞUNDAN HABERİ YOK"

Canlı yayına bağlanan Nermin Akbağ'ın kız kardeşi Pervin Hanım, "Ablam Nermin, Bursa'da yaşıyor. Evli ve iki çocuğu var. Eşinin, geçmişinden, iki kızı olduğundan haberi yok. Merve, sen çık bana gel" dedi.