Müge Anlı’da bir klasik daha! 22 yıllık anne hasreti son buldu: Stüdyoda duygu dolu anlar

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın mucizevi haberi vermesi, uzun sürmedi. Usta gazeteci, dakikalar içinde Merve Satar Çınar'ın annesi Nermin Akbağ'ın yakınlarına ulaştı.
"İKİ KIZI OLDUĞUNDAN HABERİ YOK"
Canlı yayına bağlanan Nermin Akbağ'ın kız kardeşi Pervin Hanım, "Ablam Nermin, Bursa'da yaşıyor. Evli ve iki çocuğu var. Eşinin, geçmişinden, iki kızı olduğundan haberi yok. Merve, sen çık bana gel" dedi.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Annesini bulmanın, teyzesi ile konuşmanın sevinci yaşayan Merve, gözyaşlarını tutamadı. Yeni sezonunda yakınlarını arayan 4 konuğunu da stüdyodan mutlu uğurlayan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, "Böyle şeyleri konuşmayı sevmem ama 16. sezonumuzda da bir klasik haline gelen mucizelere imza atmaya devam ediyoruz. Tek rakibimiz Türk Hava Yolları" dedi.