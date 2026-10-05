Müge Anlı’daki Hamid dosyasında flaş gelişme! Vicdansız anne tutuklanarak cezaevine gönderildi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Hamid Yorulmaz dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid, tedavisi için ihtiyaç duyduğu kök hücre nakli nedeniyle biyolojik babasını bulmak amacıyla programa başvurmuştu. Yapılan DNA testi sonucunda, kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı ortaya çıkmış, Hamid ise gerçek babasının kimliğinin ailesi tarafından kendisinden gizlendiğini öne sürmüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hamid'in iddiaları üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Savcılığın açıklamasında soruşturmanın "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" suçları yönünden yürütüldüğü belirtildi. Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin kapsamlı çalışma yürüttüğü, çok sayıda bilgi ve belgenin toplandığı ve Torbalı ile Tire'de olayla ilgili kişilerin ifadelerine başvurulduğu açıklandı.

ANNE TUTUKLANDI

Yürütülen araştırmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında dosyanın şüphelileri anne Nihal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz ifade vermek üzere gözaltına alındı. Hamid, programda annesi Nihal Beyit'in biyolojik babasının kim olduğunu bildiğini ancak kendisine açıklamadığını ileri sürmüştü. Dayısı Mehmet Yorulmaz'ın da bu konuda bilgi sahibi olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti. Programda ayrıca Hamid'in biyolojik babasının bulunmasının tedavi süreci açısından önem taşıdığı vurgulanmıştı.

Hamid'in "Ölmek istemiyorum" diyerek biyolojik babasına ulaşmak için yaptığı çağrı sonrasında gündeme gelen dosyada, biyolojik babanın kimliği henüz kesin olarak açıklanmış değil. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve dayının savcılık işlemleri tamamlandı. Savcılık iki şüpheliyi de tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik anne Nihal Beyit'in tutuklanmasına, dayı Mehmet Yorulmaz'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Vicdansız anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.