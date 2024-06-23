Müge Anlı’daki şüpheliye öfkelendi! Yanlış kişiye mesaj attı, ortalık karıştı

İlginç olay geçen Mart ayında Müge Anlı'nın milyonları başına kilitleyen televizyon programında başlayıp, sosyal medyada devam etti ve karakolda son buldu. 38 yaşındaki İsmail K, 21 Mart günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programının izliyordu. Program ise Seda Kabalak adlı kadının evlilik vaadiyle dolandırıldığı iddiasını işliyordu. İddiaya göre genç kadın, evleneceğini düşündüğü Mustafa Buluz'a 290 bin lira kredi çekip vermiş, ancak Buluz ortadan kaybolmuştu.

YANLIŞ KİŞİYE HAKARET MESAJI ATTI

Bir kadının evlilik vaadiyle dolandırılmasına sinirlenen İsmail K. sosyal medya hesabına girdi. Mustafa Buluz'a yazacağını düşünürken 30 yaşındaki inşaat işçisi Mehmet B'nin sosyal medya hesabına mesaj attı. Müge Anlı'yı izlediği anın fotoğrafını çekip Mehmet B'ye mesaj atan İsmail K, "Şerefsiz, kadının parasını geri ver. Az delikanlı olun. Mehmet B. milletin saf kızlarını dolandırıyor. Parayı geri iade et." yazdı.

"MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDAKİ ŞAHSA BENZETMİŞ"

Mesajı görünce şoke olan Mehmet B. kendisiyle ilgisi olmayan bir konuda iftiraya maruz kalmasıyla birlikte karşı tarafa küfretti ve numarasını istedi. İsmail K. da numarasını atarak "Ara bakalım. Müge Anlı'yı ara. Resmin orda. Beni de ara" yazdı. Numarayı alan adam ise soluğu karakolda aldı. Saat 11.00 sıralarında sosyal medya hesabına bir mesaj geldiğini belirten Mehmet B. "Beni Müge Anlı'nın programında bulunan şahsa benzetmiş. Bana yazınca ben de kendisine küfrettim. Hiç de tanımıyorum" diyerek mesajların görsellerini verdi. Ancak kendisi de küfrettiğini söyleyince hem mağdur hem şüpheli oldu.

SAVCILIK İKİSİNİ DE ŞÜPHELİ YAPTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yanlış kişiye hakaret dolu mesajlar atan İsmail K. ile kendisine gelen mesajlara sinirlenip küfürle karşılık veren Mehmet B. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlattı.