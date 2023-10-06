Müge Anlı’nın ulaştığı şoke eden bilgi! Şüpheli eşten intihar girişimi

Konya Akşehir'den, 6 Temmuz'da, kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan 93 gündür haber alınamıyor. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, talihsiz kadını yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın ortadan kaldırdığını düşünüyor.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Konuyu derinlemesine ele alan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, şüphe oklarının işaret ettiği kayıp Bedriye'nin eşi Tayfur Kılıç'ın bu kez iş arkadaşı Abdülkadir Kunduracı'ya ulaştı.

Arkadaşı Tayfur Kılıç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Abdülkadir Kunduracı, "Tayfur, eşi Bedriye'nin kaybolduğu gün, Tekke denilen dağlık bir köyde, alkol alıp intihara kalkışmış. Bu olaydan 15 gün sonra da gözü görmeyecek şekilde alkol almış. Whatsapp'taki iş grubuna ilaç fotoğrafı atıp helallik istedikten sonra intihara teşebbüs etmiş. Bedriye kaybolduktan birkaç gün sonra da kayınbiraderi Muhammet Er tarafından öldürüleceği korkusuna kapıldı. Artık Tayfur'dan şüpheleniyorum. Söyledikleri tutarsız, yalan konuşuyor" dedi.

"BÖYLE YAŞAMAKTANSA ÖLMEYİ TERCİH ETTİM"

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı intihar girişimi bilgisi sonrası konuşan Tayfur Kılıç, "Bedriye'nin kaybından ben sorumlu tutuldum. Eşimin çocuklu birine kaçtığı konuşuldu. Ben de böyle yaşamaktansa ölmeyi tercih ettim" dedi. Ancak sözleriyle kimseyi kendisine inandıramayan Tayfur Kılıç, gerçeklerin ortaya çıkıp cezaevine gireceği korkusuyla eşinin kaybı sonrası intihar girişiminde bulunduğunu akıllara getirdi.