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Giriş Tarihi: 16.10.2023 21:25

Muğla açıklarında 212 düzensiz göçmen kurtarıldı, 57 göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris, Datça ve Bodrum ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot, can salı, yelkenli teknede 212 düzensiz göçmen kurtarıldı, 57 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

AA
Muğla açıklarında 212 düzensiz göçmen kurtarıldı, 57 göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris, Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot, can salı ve yelkenli teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemi ve botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Marmaris açıklarında lastik bot ve can salında 53, Datça açıklarında lastik botlar ve can salında 69, Bodrum açıklarında yelkenli teknede 90 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Yelkenli teknede göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda hareket halindeki 2 lastik botta 56 ve yüzerek Kos Adası'na gitmeye çalışan 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla açıklarında 212 düzensiz göçmen kurtarıldı, 57 göçmen yakalandı
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