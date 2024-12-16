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Giriş Tarihi: 16.12.2024 01:16

Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde 4’ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) görevlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 4 çocuk yakalandı.

Bodrum açıklarında ise Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot içerisindeki 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
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