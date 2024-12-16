Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) görevlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 4 çocuk yakalandı.

Bodrum açıklarında ise Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot içerisindeki 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.