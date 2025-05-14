SON DAKİKA | Muğla açıklarında 6,0 büyüklüğünde deprem

20.41 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, saat 01.51'de meydana geldi.

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Antalya, Isparta ve Burdur'da da hissedilen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.