SON DAKİKA | Muğla açıklarında 6,0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıkta, 6.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
20.41 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, saat 01.51'de meydana geldi.
İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Antalya, Isparta ve Burdur'da da hissedilen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
VALİ AKBIYIK: GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR
Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Datça ilçesi açıklarında Ege denizinde meydana gelen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 112 AÇM, bölge jandarma unsurları ve muhtarlıklarla iletişim kanalları açık olup; gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.